怕媽擔心 毒販在家抄心經裝乖一邊賣毒
28歲無業楊姓男子，日前因販毒案遭羈押，案件還在等開庭，楊男在家無事，透過網路聊天室，繼續散發販毒訊息，但又怕母親擔心，於是一邊上網賣毒，一邊在房間抄寫心經，北市刑大偵五隊經循線追查，昨前往桃園逮捕楊，起獲安非他命、迷姦水等各式毒品。
偵五隊隊長陳偉仁指出，警方日前進行網路巡邏，發現某聊天室內，有人散發販毒簡訊，表示「需安請加賴XXXX」，進一步詢問後，對方自稱開設「瑋發情趣用品」店，並詳細告知手上有的各種毒品，表示客戶下單後，將錢匯至他的指定帳戶，他就會郵寄包裹送毒。
偵五隊循線鎖定對象，日前前往桃園平鎮某民宅，逮捕涉嫌販毒的楊男，在楊的房間內，起獲安非他命、K他命、FM2粉末、女用春藥等各式毒品，還發現1本手抄心經。
楊嫌向警方供稱，因深受父母寵愛，日前販毒被抓，母親非常傷心，但他因缺錢只好繼續販毒，又怕家人發現，沒事就躲在房內抄寫心經，讓他們相信自己已經悔改，警方偵訊後，依毒品罪將他移送法辦。
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(中時)
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