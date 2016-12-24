高應大電機工程系50周年慶 千餘系友回娘家

高應大電機系50周年系慶，由校長楊慶煜（左起）、系友會長吳承澐、系主任李俊宏、活動總執行長許文及校友總會長鄭鴻君，擊鼓啟動活動序幕。（高應大提供）

高應大電機系50周年系慶，校友們開心回娘家團聚話當年。（高應大提供）

國立高雄應用科技大學電機工程系創系50周年，24日在建工校區中正堂盛大舉辦系慶活動，千餘名系友揪團回娘家歡聚，與系上師長及學弟妹暢談創業歷程，回憶當年求學點滴，共享半世紀風華，場面溫馨感人。

系慶活動在祥獅獻瑞的磅礡氣勢中展開，在系主任李俊宏及系友會會長吳承澐的帶領下，電機人心手相連，期盼將歷史的光耀延續燦爛輝煌。

高應大校長楊慶煜致詞時表示，電機工程系自1967年創系，由早期的高雄工專電機工程科發展迄今歷經半世紀，與高應大一起走過開創、發展、茁壯等重要階段，電機系教學與研發，始終走在時代前端，近年更致力推動跨領域、國際與團隊合作。

楊慶煜說，電機系歷屆畢業系友遍及海內外各公私營企業，包括台電、中鋼、中華電信、台積電等服務單位，對科技人才培養及產業發展有卓著貢獻。

具系友身分的高應大電機系主任李俊宏感性的說，50年象徵一個人從出生到中、壯年的人生精華，學校系所則用50年歲月驗證歷史傳承與時代考驗，培育逾萬名畢業生，投入電力系統、自動控制、綠色能源、光電領域、工業4.0、大數據分析應用與資通訊領域等相關領域，祝福系友們攜手併肩繼續努力，共同開創下一個輝煌的50年。

高應大電機系人才輩出，現任科技部政務次長蔡明祺、行政院南服中心執行長黃義佑、東南科大校長李清吟、廣積電子董事長林秋旭、盈正豫順電子董事長許文等傑出系友，均於產官學界有卓越表現。

(中時)