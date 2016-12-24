高應大電機工程系50周年慶 千餘系友回娘家
國立高雄應用科技大學電機工程系創系50周年，24日在建工校區中正堂盛大舉辦系慶活動，千餘名系友揪團回娘家歡聚，與系上師長及學弟妹暢談創業歷程，回憶當年求學點滴，共享半世紀風華，場面溫馨感人。
系慶活動在祥獅獻瑞的磅礡氣勢中展開，在系主任李俊宏及系友會會長吳承澐的帶領下，電機人心手相連，期盼將歷史的光耀延續燦爛輝煌。
高應大校長楊慶煜致詞時表示，電機工程系自1967年創系，由早期的高雄工專電機工程科發展迄今歷經半世紀，與高應大一起走過開創、發展、茁壯等重要階段，電機系教學與研發，始終走在時代前端，近年更致力推動跨領域、國際與團隊合作。
楊慶煜說，電機系歷屆畢業系友遍及海內外各公私營企業，包括台電、中鋼、中華電信、台積電等服務單位，對科技人才培養及產業發展有卓著貢獻。
具系友身分的高應大電機系主任李俊宏感性的說，50年象徵一個人從出生到中、壯年的人生精華，學校系所則用50年歲月驗證歷史傳承與時代考驗，培育逾萬名畢業生，投入電力系統、自動控制、綠色能源、光電領域、工業4.0、大數據分析應用與資通訊領域等相關領域，祝福系友們攜手併肩繼續努力，共同開創下一個輝煌的50年。
高應大電機系人才輩出，現任科技部政務次長蔡明祺、行政院南服中心執行長黃義佑、東南科大校長李清吟、廣積電子董事長林秋旭、盈正豫順電子董事長許文等傑出系友，均於產官學界有卓越表現。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。