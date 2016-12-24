搭耶誕公車 享受「無車」遊高雄哈瑪星市集
配合2017生態交通全球盛典在高雄哈瑪星舉行，交通局在鼓山輪渡站前舉辦「漫遊耶誕市集」，有哈瑪星人氣美食、型農攤位聚集，同時將248、99區及橘1等多條行經哈瑪星公車路線，布置改裝為「耶誕公車」，鼓勵民眾「無車」旅遊、逛市集。
交通局舉辦的「漫遊耶誕市集」今下午2時到8時，在鼓山輪渡站前舉行，有型農市集、電動機車體驗、氣墊樂園、胖叔叔說故事等活動，還有繽紛耶誕燈飾及充滿耶誕味的音樂表演，適合親子同遊。
該活動是替明年登場生態交通全球盛典暖身，交通局為鼓勵民眾多搭乘大眾運具，還布置「耶誕公車」行駛於99區、248及橘1等公車路線，讓民眾提前感受熱鬧耶誕氣氛，以及藉此吸引民眾減少開車出遊與外出，體驗出門無車的好處多多。
交通局表示，刷一卡通搭公車「1日2段吃到飽」，即第3趟起免費搭乘，並搭配使用手機高雄「I-Bus」APP軟體，可快速查詢公車即時動態，坐公車免等待，相關活動訊息可上交通局網站及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。
(中時)
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