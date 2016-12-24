復合不成 莽男吊死前女友愛犬掛她家門
新北市新莊區43歲高姓男子，今年9月間疑因要求前女友28歲謝女復合遭拒，跑到對方住家叫囂，甚至強拆大門硬闖謝家陽台，謝女家人返家時驚見吉娃娃遭勒頸吊掛門把，早已氣絕。謝女因害怕激怒高男，5天後才向警方報案，本案依恐嚇、毀損、侵入住宅和動保法移送地檢，但高男遲未到案，將遭通緝。
高姓男子有毒品、竊盜等前科，一年前出獄後，頻向入獄前結交的前女友提出復合要求，但遭拒絕。今年9月26日，高嫌疑因不滿謝女避不見面，直驅謝女新莊住家，叫囂、踹門恐嚇，謝女嚇得躲在屋內，高嫌最後竟拆門闖入，吊死當時在陽台的無辜吉娃娃。
謝女當日雖前往派出所準備報案，但因害怕報警激怒高男，恐威脅家人與自身安全，先將愛犬埋葬在空地，盼愛犬入土為安，遲至10月1日才完成報案。
事發五天後、10月1日時，謝女見高男未再前來騷擾，才向警方報案，新北市動保處表示，3日時也會同謝女父親一同挖出吉娃娃屍骨，並帶回拍攝X光片，影像顯示犬隻第一、二頸椎脫離，明顯為遭吊死而氣絕身亡。
警方表示，高男遲未到案說明，本月初也已依恐嚇、毀損、侵入住宅和動保法將高男移送。若高男遲未出面，恐將遭檢方發布通緝。
謝女向警方表示，前男友因染毒入獄，也在他入獄期間寫信關心，未料高男一年前出獄後亟欲復合，但她拒絕，卻因此頻遭騷擾，未料愛犬甚至命喪恐怖情人手中。
警方建議，民眾若遇恐怖情人騷擾，可聲請保護令保障自身安全，並在安全不受到威脅情況下拍照或錄影蒐證，協助警方調查。
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(中時)
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