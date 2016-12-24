「台中耶誕YA」百人頌唱平安夜

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「台中耶誕YA」活動自12月9日至25日在台灣大道市政廣場登場，將市政廣場打造成耶誕嘉年華遊樂園。（盧金足攝）

今晚（24日）是耶誕平安夜，台中市政府新聞局所舉辦的「台中耶誕YA」，在市政大樓前廣場舉辦平安夜特別活動，邀請惠明盲童育幼院、基督教長老教會等團體及知名音樂人艾文精彩演出，全場一起頌唱平安夜，祝福世界平安喜樂。

「台中耶誕YA」活動自12月9日至25日在台灣大道市政廣場登場，將市政廣場打造成耶誕嘉年華遊樂園，廣場上有高18公尺的耶誕樹、2公尺高的「環保雪人」，還有摩天輪、咖啡杯、旋轉木馬、旋轉海盜船、熱氣球、小火車等遊樂設施，帶來濃濃的耶誕氣氛。

為讓更多民眾可以玩得盡興，今年特別擴增遊樂設施，延長開放時間，遊樂設施與相關活動皆免費，許多民眾帶著自己的孩子排隊遊玩，玩得不亦樂乎，稱讚市府用心舉辦活動。

平安夜，「台中耶誕YA」舉辦特別活動，邀請惠明盲童育幼院於市府廣場演出戲劇「大熊的花園」，爵士樂團體Ricardo Jazz Trio及音樂人艾文晚間將到場演出，帶動全場氣氛。

新聞局表示，耶誕嘉年華今年擴大舉辦，並延長遊樂設施開放乘坐時間，希望讓民眾玩得盡興；嘉年華也融入2018年台中世界花卉博覽會元素，還有「台中四寶」台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚的大型裝置藝術。

此外，新聞局今年與財政部台灣印刷探索館合作，以回收統一發票裁切白紙邊，製作成2公尺高的「環保雪人」，並纏繞成一隻隻華麗又奇特的紙雪人家族，配合市府的耶誕樂園，將紙雪人家族帶到市府廣場，與民眾同歡。

今年耶誕嘉年華系列活動自12月9日開始，每日皆吸引不少民眾前來遊玩，活動將於25日結束，很多市民迎把握今明兩天機會參加，感受濃濃的耶誕氣氛。

(中時)