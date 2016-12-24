戴資穎返鄉辦簽名會 球迷熱情

台灣女單世界球后戴資穎今天在高雄家鄉舉辦簽名會，有球迷半夜就來排隊卡位，現場大排長龍，臨時簽名海報份數供不應求，加碼發送；高雄民權國小羽球隊更揪團前來為學姐戴資穎加油，讓戴資穎好感動。

簽名會還沒開始，現場一早就大排長龍，首位領得簽名海報的是西小姐，她說，從戴資穎16歲在羽球界展露頭角，她就是小戴的粉絲，一早來排隊，領到68號碼牌，沒想到經主辦單位整隊後，她反而是第1個領得簽名海報者，感到很開心。

第2名領得簽名海報者是昨搭夜車南下，凌晨3時就抵達現場的何小姐，她指出，領到海報後，覺得開心到疲勞都不見了。

戴資穎由父母與高齡84歲的奶奶陪同到場簽名，受到大批球迷歡迎，由於現場球迷太熱情，為避免球迷向隅，臨時簽名海報從150份增加到250份，主辦單位擔心戴資穎簽名簽到手軟，傷到手腕，還一度讓小戴中場休息後再繼續簽。

戴資穎是高雄民權國小校友，該校羽球教練何立民帶著30多名民權羽球隊的小球員們到場為戴資穎加油，其中還有小朋友清晨6時30分就來排隊，領到簽名海報後，個個笑逐顏開。

民權國小羽球隊員胡鎮顯說，回家後要把簽名海報裝上相框永久珍藏。

戴資穎說，很謝謝球迷支持，她會更努力。1051224

(中央社)