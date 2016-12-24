飛鏢酒吧暗藏德州撲克賭場 警逮9賭客

警方查扣相關籌碼及賭資。（陳鴻偉翻攝）

業者帳冊顯示每晚至少獲利2萬多元。（陳鴻偉翻攝）

飛鏢酒吧暗藏賭場。 (陳鴻偉攝影)

大同警分局日前獲報，北市蘭州街1家飛鏢酒吧，在2樓改裝暗藏德州撲克賭場，經多日訪查，今天凌晨閃電搜索，當場逮捕何姓負責人、陳姓女荷官及9名賭客，查扣籌碼、現金30多萬，偵訊後依賭博罪、社維法將眾人送辦。

大同分局督察組組長黃全愉指出，何男7月起透過通訊軟體，向富二代及玩家發送簡訊，告知酒吧裡將定期進行德州撲克賭賽，有意參加者回訊後，何男再逐一過濾身份，再各別通知舉行時間，通常1周至少3次，分別是星期三、五及六，還以飛鏢酒吧當掩護，以為警方不會發現。

參加者一次至少要換4000元，生客需經熟客擔保介紹才能進來，警方查扣何男帳冊，發現賭場每把按賭金比例抽成，1天至少獲利2萬元，業者以為神不知鬼不覺，但今天終於遭警方一舉破獲。

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(中時)