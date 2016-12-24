飛鏢酒吧暗藏德州撲克賭場 警逮9賭客
大同警分局日前獲報，北市蘭州街1家飛鏢酒吧，在2樓改裝暗藏德州撲克賭場，經多日訪查，今天凌晨閃電搜索，當場逮捕何姓負責人、陳姓女荷官及9名賭客，查扣籌碼、現金30多萬，偵訊後依賭博罪、社維法將眾人送辦。
大同分局督察組組長黃全愉指出，何男7月起透過通訊軟體，向富二代及玩家發送簡訊，告知酒吧裡將定期進行德州撲克賭賽，有意參加者回訊後，何男再逐一過濾身份，再各別通知舉行時間，通常1周至少3次，分別是星期三、五及六，還以飛鏢酒吧當掩護，以為警方不會發現。
參加者一次至少要換4000元，生客需經熟客擔保介紹才能進來，警方查扣何男帳冊，發現賭場每把按賭金比例抽成，1天至少獲利2萬元，業者以為神不知鬼不覺，但今天終於遭警方一舉破獲。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。