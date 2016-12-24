106年全中運在彰化 高校生主持人試鏡
106年度全國中等學校運動會明春4月將在彰化登場，彰化縣政府24日在縣府中庭舉辦「高校Young藝」試鏡徵選全中運主持人，最後由精誠中學陳映汝、林建喨2人，憑機智的臨場反應脫穎而出。
彰縣教育處今天舉辦的「高校Young藝」活動，事先開放全縣高中職生報名，至本月5日截止，吸引來自於全縣30名女學生、19名男學生，總計49名高中職在學生報名參加。
徵選活動先安排參賽者自我介紹，讓學生們展現台風和自信，下午則進行機智問答，安排各種狀況題，讓參賽者們發揮創意和機智。
經過一整天的甄選，5位專業評審針對參賽者個人台風與專題表達、機智反應進行評選，除選出2名最佳主持人外，國立溪湖高中林沛珊、國立彰化高中呂季泓則分獲「潛力獎」與備取資格。
魏明谷說，106年全中運在彰化，將自明年4月22日至27日為期6天，為了讓彰化縣高中職在學生勇敢展現自己，舉辦這次試鏡比賽，將主持棒交給縣內青年學子，擔起全場活動的重責大任，同時也帶動年輕活力與熱情。
機智問答時，精誠中學陳映汝被問到若主持時遇到教育部長被丟寶特瓶該怎麼辦？她妙答要感謝丟的人，讓大家注意到彰化縣資源回收工作成效相當亮眼，令眾人會心一笑、印象深刻，同時榮獲「機智王獎」；「評審獎」為國立彰化高商張若珍與國立鹿港高中黃柏勛，「最上鏡頭獎」由彰化藝術高中蕭彩衣獲得。
(中時)
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