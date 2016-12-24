台鐵八斗子站依山傍海 12/28啟用

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台鐵深澳支線從海科館站延伸至八斗子站已完工，28日將啟用，八斗子站依山傍海，風景優美，將成新的觀光景點。

台鐵配合國立海洋科技博物館開館營運，深澳支線在2014年1月復駛至海科館站，八斗子站原本只是供車輛停放，因海景遼闊，山景優美，台鐵以新台幣1082萬元重建八斗子站，再現最美臨海線。

台鐵說，海科館站延長至八斗子站後，深澳支線全長4.7公里，八斗子站為招呼站，設有多卡通電子票證驗票機，提供旅客進出站使用。

深澳支線早年運煤，復駛後改為載客，深受背包客喜愛，平日旅客就不少，預期八斗子車站啟用後，新的觀光景點會吸引更多旅客。

台鐵將於28日上午9時50分，在瑞芳車站第3月台舉行支線特種路牌遞交儀式，首航列車4713次於10時12分瑞芳站準時發車，10時25分到達八斗子站。

28日上午8時30分起，台鐵也將在瑞芳站第3月台售票窗口現場發售紀念套票，內有瑞芳站至八斗子站名片式區間車去回票及八斗子名片式月台票各1張，將發售1000套，每套售價新台幣100元，每人限購4套。1051224

(中央社)