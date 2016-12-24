淡海輕軌測試 新北捷：打破網路流言
新北捷運局今天展開淡海輕軌列車的運行測試，並把測試過程PO網，以打破有人在網路上稱列車行駛是「假的，還在騙！」的流言，測試過程一切順利。
在影片中，國內自製的輕軌列車由系統機電設備的拉空線方式取電緩慢行駛，新北捷運工程局長趙紹廉還PO文說「網路上很多人還是說這都是假的，還在騙！」、「哈！哈！哈！1031123開工的，今天是D+763」。
淡海輕軌列車由台車公司與德國福伊特公司（Voith Engineering Service）跨國合作，從設計、製造到測試，全車在台灣完成。
新北捷運局表示，首度亮相的淡海輕軌列車-「行武者號」，以海為意象的流線型設計，列車材質部份也特別選用不鏽鋼與耐候鋼，可說是配合淡水地區的氣候和地理量身打造。
每列車由5節車廂組成，屬於輕運量有人駕駛的低底盤列車，營運最高速度每小時70公里，可載運265人，車廂間擁平坦走道及無障礙空間。
趙紹廉表示，列車昨天運抵淡海輕軌，今天進行首次測試，主要是靜態測試，未來會增加測試作業。
他強調，淡海線開工到測試僅約2年，不僅列車自製，路線也有不少高架工程，相較高雄輕軌全平面路線及外購列車的時程，絲毫不遜色，甚至進度更快。1051224
(中央社)
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