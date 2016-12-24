疑車禍臉部留疤加賠償費問題 女學生墜樓亡

基隆經國管理學院林姓女學生昨天在校園內跳樓身亡，校方用3個書櫃遮蔽遺體，而警方姍姍來遲，讓遺體在寒風中待了數個小時。（曾百村攝）

平安夜不平安！今天1名就讀經國管理學院的林姓女學生，疑因車禍讓臉部留疤，加上賠償費問題，導致心情不佳，今天上午從該校中正樓一躍而下慘死，校方避免嚇到其他學生，用數個書櫃遮蔽遺體，而警方姍姍來遲，讓遺體在校園內吹寒風，成了一副悽涼景象。

校方表示，林女是幼保系進修班學生，所以假日才會來上課，據同學轉述，今天到校時林女還跟同學們有說有笑，甚至還相約平安夜一同到KTV裡歡唱，豈料第一節下課後卻遍尋不到人影，後來接獲裝潢工人通報，在中正樓下方發現有一位女生倒臥血泊中，校方趕緊報警處理。

避免來往學生看到此情此景受到驚嚇，校方搬來3個書櫃在林女四周遮蔽，並在她身上蓋起布幔，而警方接獲報案後，並未把林女送往醫院，而經過漫長的等待，林女的遺體也在校園內「吹寒風」，直到下午檢察官到場勘驗後，才開始移動遺體。

校方透露，林女22歲家住新北市板橋，就讀經國進修專校幼保科一年級，每週六才會上課，而林女之前曾因發生車禍傷到腦部在家休養，今年復學後，雖然說話和行動正常，但臉上留下疤痕，情緒起伏也較大，豈料卻做出憾事。

女學生在現場有遺留紙條，指自己因車禍傷到腦，復原狀況不佳，加上對方要求賠償金等原因，才會一時想不開萌生死意，現已初步排除他殺嫌疑。

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(中時)