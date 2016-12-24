確保平安夜平安 警政署動用萬名警力維安

新北市警方今晚出動數百名警力維持活動安全及交通秩序，霹靂小組也待命防止突發狀況發生。(林郁平翻攝)

警方預估全國將動員上萬名警力維持各地活動安全及秩序。(林郁平翻攝)

今(24日)晚是平安夜，為確保民眾在耶誕節及跨年活動期間能平安歡度，警政署已通報各縣市警察局，加強規劃教會活動等人潮易聚集、大型活動會場以及大眾公共運輸等場所的安全，預計全國將動員萬名警力，加強巡邏、守望、路檢等勤務作為，以維持秩序與為民服務措施。此外，警方也呼籲場所負責人，應加強自主性安全管理，宣導民眾喝酒勿開車，讓民眾能平安歡度佳節。

(中時)