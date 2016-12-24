台藝大神準 10三分球轟垮醒吾
儘管台藝大教練李伯倫認為全隊只打了2分鐘好球，但就是關鍵的最後2分鐘足以拿下勝利，台藝大全場轟進10個三分球，由陳懷安5投全中領軍，以69比60驚險擊敗醒吾科大，本屆首戰吞敗後，勇奪4連勝。
「追求比賽強度應該跟追求勝利同等重要，球員今天前38分鐘態度令我不滿意。」李伯倫賽後對球員態度感到不滿，他說：「比賽有電視轉播，運動精神很重要，但球員前38分鐘的攻守態度都不積極，上了場卻不專注。」
李伯倫強調，台藝大本屆的目標，就是每場比賽都能不斷進步，目前看來也的確遵循這樣的軌跡前進，但此役球員的態度不佳，他說：「我知道前一場比賽2OT（面對康寧），也許對球員體能有影響，但這絕不是藉口。」
所幸台藝大球員最後2分鐘回神，甩開醒吾糾纏，驚險拿下4連勝，尤其飆進10個三分球，更展現驚人外線火力，李伯倫說：「預賽15場比賽的目的，就是打出球隊的武器，希望大家記住此役表現，未來在外線出手能更有信心。」
(中時電子報)
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