光復中學納粹風波 導師也說話了

新竹光復中學的學生納粹變裝遊行。（翻攝臉書）

新竹光復中學的學生因納粹變裝遊行引發外界譴責，校長下午二度鞠躬道歉。導師劉習正也出面發表聲明，希望外界給學生機會。

據中央社報導，新竹光復中學學生變裝納粹事件在網路上傳開後，引來外界指責與撻伐，讓學生十分自責，還告知說周一不會到校上課。

班導師劉習正表示，活動是以歷史人物為主題的「變裝秀」，經過提議投票後，「希特勒」獲得最高票。當時他曾告知「希特勒」極具爭議性，但仍尊重學生意願。劉習正自認這是他最失職之處，應該立即否決。

劉習正說，這些孩子們心中其實很懊悔。而現在網路訊息快速流通，他們受到網路言語極大的壓力，希望各界能理解孩子們面臨的恐懼。

(中時)