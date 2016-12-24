杜特蒂就任近半年 菲總統府細數政績

我要評比

菲律賓總統杜特蒂就任迄今將近半年，馬拉坎南宮官員今天在廣播節目中，細數杜特蒂的施政建樹，並預見明年前景依然光明。

馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在DZMM廣播電台中說，「我們對於2017年的即將到來感到興奮，因為前景非常光明，民眾對總統充滿信心。」

民調機構「社會氣象站」今天公布12月3日至6日進行的調查，結果顯示有81%受訪樣本「非常信任」杜特蒂。

杜特蒂於6月30日上任，安達那說，杜特蒂在短短6個月內取得許多建樹，首先是與穆斯林分離組織及共產黨游擊隊展開對話，其次是掃毒戰爭促使將近100萬名吸毒者自首，尋求戒毒。

安達那接著指出，杜特蒂最近簽署了3兆3500億披索（約新台幣2兆4400億元）的2017年國家預算，其中包括免費灌溉農田以及國立大學免收學費等利民政策。

他說，「我們可以看到總統在預算開支上的規劃，我們可以看到總統為達成包容性經濟而作的努力。」

安達那也提到，杜特蒂就任後的數次出訪，帶回大筆優惠貸款及外來投資。

他相信，杜特蒂的除貧努力將於2017年見到正面成果，因為社會福利部延續並擴大了前政府扶貧方案的實施對象，博弈業管制機構Pagcor撥出作貧民醫療補助之用的經費也告增加。

此外，杜特蒂還打算為海外菲勞設立銀行，協助他們返國創業。1051224

(中央社)