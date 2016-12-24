海科館辦親子共學 潮境公園復育百合
國立海洋科技博物館今天舉辦親子共學活動，60多名親子大手牽小手，一同到潮境公園種下百合花，海科館表示，期盼藉此帶領民眾認識生態復育和維護環境的重要性。
為重塑八斗子百合花盛開美景，海科館與新北市八里垃圾掩埋場合作，舉辦親子共學體驗活動，60多人今天一同在潮境公園種下由掩埋場培育的百合花種苗，活動並邀請專家介紹百合花習性和指導種植訣竅，主辦單位還準備百合花小盆栽，讓參與的親子帶回家培植照護。
一行人隨後前往復育公園，欣賞由法國藝術家派崔克（Patrick）創作的裝置藝術作品「掃把救星」，作品利用在地天然材料，在鄰海空地創作多個巨型掃把，藉由掃除威脅海洋環境中垃圾及污染物的意象，提醒民眾保護海洋、淨灘行動的重要性。
另外，為迎接耶誕連假，海科館也推出耶誕趴活動，吉祥物「北火小子」今天打扮成麋鹿模樣，一出場就籠絡大小朋友的心，爭相合照留念，帶動跳時更是讓小朋友為之瘋狂，小禮物也搶拿一空。
兒童廳則安排薑餅人鑰匙圈手作DIY活動，限額2場一開放報名立即爆滿，只見孩童們專注地用各式黏土和顏料，製作出獨一無二的耶誕禮物。海科館營運團隊慶陽海洋企業表示，同樣的活動內容明天還有，有興趣參加的民眾千萬別錯過。1051224
(中央社)
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