十公尺高的高跟鞋 重慶想申報金氏紀錄
台灣的嘉義縣布袋有個高跟鞋教堂，中國大陸重慶燈光藝術嘉年華日前也展出一個10公尺高的巨型高跟鞋，吸引許多遊客拍照留念。
綜合中新網等大陸媒體報導，重慶燈光藝術嘉年華23日正式迎客，9000萬盞彩燈點亮涪陵藺市美心紅酒小鎮，這將是重慶規模最大的燈光藝術節。
其中，10公尺高的「夢幻高跟鞋」將申報金氏世界紀錄的世界最大的高跟鞋造型燈組。
重慶燈光藝術嘉年華可看到特異的燈光造型，例如地面被燈光鋪就「真情廣場」、由6000支「玫瑰」構成的「花海」等。
至於台灣嘉義布袋的高跟鞋教堂，高17公尺、寬11公尺，結合周邊廣場的裝置藝術，近年來也吸引許多台灣遊客前往觀賞遊覽。1051224
(中央社)
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