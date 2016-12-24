北京農產推介會 邱鏡淳推風味新竹
新竹縣長邱鏡淳今天率團參加在北京舉辦的「台灣八縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」，行銷新竹景點與美食，邀大家到新竹縣作客，購買新竹良品。
邱鏡淳今天穿上張學良文化園區的「新竹好帥」文創T恤，在現場熱情邀請國台辦主任張志軍與北京市副市長王寧等人，品嚐用黑豬肉與馬告（山胡椒）所做的貢丸，和風味絕佳的東方美人茶，行銷新竹良品，吸引民眾前來嚐鮮。
同團的新竹縣農會理事長范綱宏、總幹事溫碧誠及多家農會代表、旅行社、遊樂園業者等，整齊劃一穿著象徵客庄的桐花杉，一起介紹竹縣名勝物產，行銷各鄉鎮觀光景點，以及連結情感最深的張學良文化園區。
「來我家玩吧！」邱鏡淳表示，新竹縣山、湖、海的美麗風景及遊樂區、休閒農場、客家人文、美食、原住民風情都各有特色，此次也在現場推出用芎林柑橘、關西仙草研發的美妝保養品，得到熱烈的迴響。
竹縣府表示，新竹縣參展團在現場也不斷發送「新竹縣．來我家玩吧！」旅遊手扎，介紹4條2天1夜暢遊竹縣的建議路線，包括客庄漫遊趣、慢活生態行、鐵道動漫小旅行、幽幽清泉夢。
另外也有5天至8天不等的台灣西半部地區套裝行程，除了竹東動漫園區、合興愛情車站、內灣、觀霧、峨眉風景區等景點之外，相關規劃也納入新北市、苗栗縣、南投縣、金門縣的必遊勝地。
縣府指出，除了拓展農特產品銷路，邱鏡淳也帶著產業走出去、爭取觀光客到訪，不僅到中國大陸，也積極和越南、泰國以及日本等國家，加強文化、經貿交流。1051224
(中央社)
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