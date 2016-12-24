瑯琊榜2開拍了 黃曉明挑大梁
胡哥主演的大陸電視劇「瑯琊榜」2015年風靡兩岸戲迷，如今陸劇「瑯琊榜2」－「瑯琊榜之風起長林」已開拍，由藝人黃曉明挑大梁演出。
綜合中國大媒體報導，「瑯琊榜之風起長林」經過數月的籌備，現已開機一周，戲中主要人物造型定妝照今天曝光。
其中，黃曉明飾演的蕭平章為長林軍副帥，一身盔甲威風凜凜；飾演蕭平章妻子蒙淺雪的佟麗婭也是同樣一身戎裝，盡顯颯爽英姿。
「瑯琊榜之風起長林」為原班製作人馬，故事發生在第一部結局的幾十年之後，因此在這個新的故事裡，主要人物幾乎都是觀眾所不熟悉的新角色，演員也進行大換血，多啟用不同於第一部的新鮮面孔。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。