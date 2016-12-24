瑯琊榜2開拍了 黃曉明挑大梁

胡哥主演的大陸電視劇「瑯琊榜」2015年風靡兩岸戲迷，如今陸劇「瑯琊榜2」－「瑯琊榜之風起長林」已開拍，由藝人黃曉明挑大梁演出。

綜合中國大媒體報導，「瑯琊榜之風起長林」經過數月的籌備，現已開機一周，戲中主要人物造型定妝照今天曝光。

其中，黃曉明飾演的蕭平章為長林軍副帥，一身盔甲威風凜凜；飾演蕭平章妻子蒙淺雪的佟麗婭也是同樣一身戎裝，盡顯颯爽英姿。

「瑯琊榜之風起長林」為原班製作人馬，故事發生在第一部結局的幾十年之後，因此在這個新的故事裡，主要人物幾乎都是觀眾所不熟悉的新角色，演員也進行大換血，多啟用不同於第一部的新鮮面孔。1051224

(中央社)