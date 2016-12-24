學生扮納粹 歷史公民教師團體也道歉了
新竹光復中學校慶活動中，部分學生扮納粹引發爭議。今天從校長到教育部長都為此事道歉，歷史教師深根聯盟、公民教師行動聯盟也發表聯合道歉聲明，自覺努力不夠。
活躍於反黑箱課綱抗爭的歷史教師深根聯盟、公民教師行動聯盟，今天聯合發表道歉聲明，強調「我們自覺努力得不夠，才讓這種對普世人權價值荒謬、無知、無所謂的態度蔓延成為國際笑話。」
兩教師團體對光復中學事件感到「心痛」和「慚愧」，並檢討台灣對納粹軍服的著迷，源於過去的政治教育，特別是「新生活運動」。「我們對納粹的法西斯獨裁政權無感，正是因為我們就是在法西斯教育中長大的。」
聲明中指出，「新生活運動」內容包含類似軍裝的學生制服、朝會、週記、軍歌比賽等，延伸到台灣各級教育中。兩團體主張藉此時機，檢討相關規範和活動的存廢，並在社會領域課綱明定「轉型正義」的專題教學。
今天事件被媒體廣泛報導後，在網路上引起正反不同評價。兩教師團體批評部分言論如「有那麼嚴重嗎？」、「認真就輸了！」，態度輕佻，讓人恐懼，對於「自由」也只膚淺地停留在「我可以主張」的層次而毫無節制。如果台灣教育曾經對於「如何被統治」有一點點反省力，就絕對不會覺得納粹軍服是酷炫。1051224
(中央社)
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