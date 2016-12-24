周薪2800萬創世界紀錄 傳中超競搶魯尼

曼聯隊長魯尼本季在英超僅攻入1球，可能被高薪挖角到中超聯賽。（美聯社資料照）

中國大陸成為足球明星最新的淘金聖地？根據英國《鏡報》報導，中超聯賽的廣州恆大淘寶與北京國安，正在競爭「紅魔」曼聯的31歲明星前鋒魯尼，還開出周薪70萬英鎊、折合新台幣逾2800萬的優渥條件，若成真魯尼將成為全球最高薪足球員。

中超聯賽狂簽大咖球星，日前上海上港才敲定以5200萬英鎊的轉會費，從英超龍頭切爾西挖走巴西中場奧斯卡，傳出周薪高達40萬英鎊。而目前效力於波卡青年的阿根廷「野獸」前鋒特維斯，也有消息可能加入上海申花，領取61.5萬英鎊周薪。

然而，如果魯尼真的到中超踢球，意義更是非凡。畢竟魯尼在「足球祖國」英格蘭，以及英超最負盛名的曼聯隊，目前都是隊長身分。曼聯26日對決桑德蘭，魯尼有機會達成英超生涯第450場出賽，進球就能追平傳奇名宿查爾頓保持43年的曼聯隊史249進球紀錄。

魯尼（右）在現任教頭穆里尼歐麾下已不是保證先發。（美聯社資料照）

不過在現任教頭穆里尼歐麾下，魯尼在曼聯鋒線已經沒有保證位置，本季英超僅攻入1球，在國家隊的地位也可能不保。他和曼聯的合約將到2019年到期，30萬英鎊的周薪已成為巨大負擔。

媒體推測，魯尼的轉會費約在1000萬英鎊左右，但他不會在1月的冬季轉會離開曼聯，最快明年夏天才會投入中超懷抱。

(中時電子報)