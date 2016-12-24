SBL》主隊又落難 台銀聖誕趴不敵台啤

台啤前鋒周伯勳24日拿下全場最高17分。(中華籃協提供)

SBL球隊主題日又來了，這次仍是主隊落敗！前次富邦勇士在彰化舉辦主題日，卻輸台北達欣19分之多，24日換成台銀在板橋舉辦聖誕夜PARTY，儘管台銀動員近千名球迷到場聲援，仍以69比82不敵台啤，苦吞本季第10敗。

台啤扳倒地主台銀的關鍵人物是周伯勳，他全場8投7中、2罰俱中，拿下全場最高17分，命中率之高連台啤總教練閻家驊都不敢相信，「什麼？周伯勳有拿17分，真的假的，他都是有一頓沒一頓的，我實在不太敢信任他。」

閻總強調，周伯勳的中距離與籃板掌握能力加強，才是閻總比較在意的東西，當看到周伯勳只搶3籃板，他當場回頭問周伯勳怎麼搶這麼少，周伯勳的回答很妙，「沒有辦法，我們投籃命中率太高了，所以我沒什麼籃板可搶。

周伯勳說：「我想今天自己命中率這麼高，主要是我正常發揮，也靠我們賽前仔細研究對方走位，製造我不少快攻與接小球上籃機會。」B.戴維斯也替台啤拿下16分、9籃板與7助攻，于煥亞15分、7籃板與5助攻。

面對自家主題日，台銀卻輸球窘境，台銀總教練許智超說：「舉辦主題日，是我們可以享受比賽方式之一，感謝球迷與後勤人員的支持幫忙，我們會繼續努力，尤其要加強心理建設。」台銀以李維哲17分、5助攻表現最佳。

(中時電子報)