川普就職 火箭女郎拒表演？　

火箭女郎舞蹈2005年以白宮為背景的表演。（圖／美聯社）

火箭女郎舞蹈團成立於1925年，為全球知名舞蹈團。圖為該舞蹈團2013年在紐約表演。（圖／美聯社）

無線電城「火箭女郎」（The Radio City Rockettes）舞蹈團是否出席1月20美國總統當選人川普就職典禮演出，成為美國社群媒體話題。所屬公司麥迪遜花園廣場公司宣稱，所有團員都將自願表演。

美聯社報導，之所以強調「所有團員都自願表演」，是因為一位知名的「火箭女郎」在instagram留言稱，她對於要出席就職典禮感到「很難為情而且失望」。此言一出，引發社群媒體關注。批評者呼籲杯葛這一演出，並公布舞蹈工會及火箭女郎雇主電話。

但「火箭女郎」東家麥迪遜花園廣場公司周五稱，沒有一位「火箭女郎」被強迫參加川普就職盛會。公司也沒有要求她們必須在特殊節慶表演，包括總統就職典禮。該司強調，事實上許多「火箭女郎」都要求能參與盛會。

「火箭女郎」舞蹈團最初成立於1925年，1933年首次登上無線電城音樂廳演出，是當今世界最著名的舞蹈團之一。美國紐約無線電城音樂廳位於紐約市的第六大道上，自1933年至今，每年「無線電城聖誕奇觀」歌舞秀於耶誕節期間都在這裡演出，是紐約人過聖誕的一項不可錯過的節目。

(中時電子報)