萌！11隻米飛兔捉迷藏！淡水耶誕夜煙火閃耀星空

碼頭煙火。（作者李隆斌，淡水區漁會提供）

耶誕夜的淡水好美麗！煙火閃耀星空，還有超萌的11隻「米飛兔」等你來尋找！淡水區漁會聯合附近商家商家為促進漁人碼頭觀光，特別在耶誕佳節規劃「2016淡水漁人碼頭米飛歡樂耶誕」活動，與港區米飛兔一起在今日（12/24）晚上於情人橋上歡樂登場，新北市副市長李四川也到場參與，在煙火搭配音樂的震撼下，整場活動溫馨又熱鬧。

11隻超萌米飛兔家族，等待你來尋找。（新北市漁業處提供）

活動18時開始，在主持人的預告下，民眾踴躍的往情人橋方向湧入，由淡水阿熊公仔揭開今晚活動序幕，18時40分的米飛啟用儀式，搭配繽紛煙火秀撼動了整個港區夜空。

啟用米飛兔裝置。（新北市漁業處提供）

11隻可愛的米飛兔家族，在地景裝置藝術的搭配下，不僅為港區增添許多活潑氛圍，在情人橋波光燈影的陪襯下，更讓人有幸福的感覺，與米飛兔合照的民眾，開心打卡兌換「漁人碼頭商店街現金抵用券」，舞台上互動遊戲讓現場歡笑聲不斷，獲勝的民眾也開心的領取「漁人碼頭商店街現金抵用券」。

情人橋景色。（新北市漁業處提供）

新北副市長李四川在晚會現場與大家同樂，陪現場的民眾一起倒數啟用米飛兔裝置活動，李四川表示淡水漁人碼頭是漁港結合觀光的景點，港區商家聯合舉辦活動帶動人潮、活絡港區觀光，是商家共同努力的成果，民眾的參與便是商家繼續努力的動力，希望能創造港區的繁榮景象。

漁人碼頭夕陽。（新北市漁業處提供）

港區有了米飛兔家族的加入，讓漁人碼頭的環境更為多樣化，啟用儀式的煙火綻放在漁人碼頭夜空，讓民眾屏息擁抱這溫馨的時刻，更讓漁人碼頭夜晚加倍燦爛耀目，勢必讓大家留下難忘美麗的回憶。

(中時電子報)