告別中華民國美學 國定古蹟北門變亮了
國定古蹟北門周遭日前因廣告招牌凌亂，被譏擁有「日本、清代及中華民國」3種美學，經北市府溝通、整理後，選在平安夜點亮北門、郵政及鐵道博物館，替明年燈節揭開序幕。
台北忠孝橋引道順利在今年農曆春節拆畢，讓建於清代的北門天際線得以重現。
但因周遭廣告招牌凌亂，被譏笑「一個地段擁有日本國（台北郵局）、清國（北門古蹟）及中華民國（大型廣告招牌）3種美學」，讓不少民眾笑稱「秒懂建築美學」；市長柯文哲當時也回應，「中華民國美學是讓我最受不了的地方，將優先處理」。
事隔10個月後，經台北市政府協調、溝通，順利將招牌問題妥適處理，也聘請國際燈光大師周鍊帶領的照明團隊，就西區門戶計畫範圍提出整體夜間光環境準則，並在今晚點亮北門、郵政及鐵道博物館，替明年燈節揭開序幕，未來民眾經過附近時，也不再「黑壓壓一片」。
「讓北門周邊亮起來，是一個小確幸」，柯文哲說，北門、郵政博物館、鐵道博物館是西區門戶計畫最重要的3個歷史景觀，雖然整體景觀明年6月才會完工，但今天點亮後，象徵是跨出去的第一步，所以他今天也是帶著期待的心情，來欣賞點亮後的北門。
工務局指出，北門周遭的永久路型尚未施工，現行的暫時性路型讓南北、東西車輛對穿，造成鄰近交通動線紊亂，因此將分4階段進行，已在11月21日開工，預計明年6月10日就能完工。1051224
(中央社)
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