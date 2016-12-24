透天厝種超高大麻 情侶送辦
高市警方昨天查獲一對情侶在透天厝種植大麻，查扣15株大麻，全案今天送辦；警方說，一般大麻約100至150公分高，但這次查獲的超過200公分，相當罕見。
警方日前接獲線報，一對情侶在高市大寮區一間透天民宅內種大麻樹，經連日跟監蒐證，昨天持搜索票前往查緝，在3樓的房內，查獲15株大麻樹，同時查獲已烘乾的大麻成品0.79公克，種植大麻用的燈具、溫度計、肥料、除濕機及風扇等。
警方當場將王姓男子及其女友帶回偵辦，王男供稱，由於入不敷出，在網路搜尋種植大麻的知識與技術，並在國外網站向不知名的人士購買大麻種子，經過多次試驗，才成功培育出超過200公分的大麻樹，日前已經試過自製烘乾的大麻葉捲菸，最近準備大量收成出售牟利，不料還沒賺到就被查獲。
警方表示，一般大麻樹約100到150公分，被查獲的大麻樹超過200公分，比一個大人還要高，非常罕見，顯見種植技術相當好，研判犯嫌準備在耶誕夜及跨年夜販售大撈一筆。1051224
(中央社)
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