新北歡樂耶誕城 情侶最浪漫告白地點

新北市政府觀光旅遊局表示，「新北市歡樂耶誕城」獲網友票選最嚮往的情侶告白地點Top 1，希望跨年倒數終結孤單能「16（一路）有你17（一起）向前」。

觀旅局表示，一年一度的耶誕節週末登場，但空氣中早已瀰漫著浪漫的氣氛，許多情侶手拉手緊靠走在街道上，讓人羨慕，因此有不少單生男女生會選在耶誕節這天向心儀對象告白。

但要選擇哪個浪漫地點做為告白場景，才能讓示愛成功率激增？觀旅局表示，知名女性網站日前進行調查，「新北市歡樂耶誕城」獲網友票選最嚮往的被告白地點Top 1，有心上人的單身男女性不妨掌握浪漫時機，對自己喜歡的人大聲說出「我愛你」吧！

觀旅局表示，告白除了真心和策略，浪漫氣氛也不可少，根據調查結果，今年耶誕城周邊燈飾首次採用Tiffany綠跟櫻花粉等顏色，有別於象徵耶誕節的正紅及正綠色，讓耶誕城多添一絲粉嫩與浪漫。

觀旅局表示，每年耶誕城活動期間，不少新人會選擇來此拍攝婚紗，紀念交往時的甜蜜回憶，有網友買了訂婚戒指後，看中歡樂耶誕城的絢麗浪漫燈海，順勢向女友求婚，讓一旁直擊的民眾直呼想戀愛了。

觀旅局表示，「2016新北市歡樂耶誕城」進入最後倒數階段，有心儀對象卻苦無告白方向的你，快把握機會付諸行動，鼓起勇氣邀約對方至新北市歡樂耶誕城，在觀賞完精彩主燈秀後，漫步在夢幻燈海下，大膽地說出自己的心意，幸福也許就從即刻開始。1051224

(中央社)