詐騙假公文重複使用 5車手栽了！

我要評比

新北土城61歲李姓婦人日前接獲詐騙集團來電，謊稱婦人涉及刑案，需將銀行帳戶內提領出來給檢察官監管。李婦一時大意，誤信詐騙集團，提領160萬元後發覺上當，趕緊報警處理。

警方原先並未在李婦手中假公文上採集到嫌犯指紋，後雖鎖定嫌犯應為年輕男子，但仍無法確認車手身分，案情一度陷入膠著。

警方後將假公文送交市警局鑑識中心，經比對意外發現僅被害人不同，其餘公文內容皆相同的假公文，並從公文中採集到17歲陳姓少年指紋。

陳姓少年到案後供稱，因缺錢花用才加入詐騙集團擔任車手，每次取款可獲得詐騙總金額1%酬勞，並供出另名車手鄭姓少年、幹部蔡姓男子、周姓女子及擔任兩岸機房聯繫的鄭姓男子，全案訊後將5人依詐欺罪移送法辦。

(中時)