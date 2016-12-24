大陸漁船避風 澎海巡艦艇驅離

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澎湖東北季風稍歇，澎湖海巡隊出動2艘艦艇和3000噸級高雄艦前來支援，分別在南北海域驅離2艘避風的閩龍籍漁船，陸船故意將船號塗成閩龍漁66×××，讓海巡頗無奈。

澎湖吹起強烈東北季風，海面陣風高達10級，不少在澎湖附近海域作業的大陸漁船，紛紛駛近姑婆嶼、目斗嶼、小門、花嶼和七美等附近海域避風。

澎湖海巡隊接獲有漁民反映，今天冒著東北季風稍歇的海象，出動百噸的6007和10061等2艘巡防艇，海洋巡防總局也調派3000噸級的高雄艦前來支援，分別在七美和姑婆嶼等南北海域驅離越界避風的閩龍漁船，陸船也故意將船號塗鴨成668××和66×××陸船，讓海巡頗無奈。1051224

(中央社)