大數據辦案建功 警逮詐騙4車手

高市警方整理「165反詐騙平台」數據，找出詐騙集團車手出沒超商ATM領錢熱點，進行分析統計，鎖定4名車手及使用車輛，陸續逮捕他們，其中3人19歲，另1人才17歲。

警方利用刑事局「165反詐騙平台」數據加以整理分析，找出今年12月詐騙車手出沒在超商ATM提領熱點，進行統計分析發現，車手提領贓款的地點多半在左營、三民、鳥松及新興等行政區，其中左營區，詐騙集團車手大多在博愛路和新莊仔路一帶的超商提款。

警方指出，沿著博愛路比較大，車手在超商提領完贓款方便逃逸，他們大多身穿帽T或是戴口罩遮掩，掩人耳目。

警方循線他們搭乘車牌號碼，經以車追人，陸續將4名年輕車手拘提到案，其中3人19歲，另1人17歲。

警方說，犯嫌涉世未深，被詐騙集團所利用，每天酬勞新台幣8000元。

警方表示，本案已接獲4名被害人報案，詐騙集團是以「猜猜我是誰」的老梗進行詐騙，4名犯嫌提領的贓款有14萬4000元，他們都依藏身大陸的詐騙集團上線指示，騎機車到超商ATM提領贓款。1051224

(中央社)