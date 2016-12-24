別讓觀眾睡著 台藝大教練不滿球員態度

UBA公開男一級預賽，台藝大今天以69比60擊敗醒吾，但台藝大教練李伯倫相當不滿意球員不夠投入比賽的態度，他直言，不要讓電視機前面的觀眾看到睡著。

105學年度大專籃賽（UBA）公開男一級預賽第2階段移師高雄，23至25日兵分兩路在高雄師大、義守大學進行，台灣藝術大學在第1階段第1戰吞下敗仗後，至今打出4連勝。

台藝大和醒吾科技大學一路糾纏，下半場醒吾一度追成40比40平手，比賽最後1分半鐘，台藝大僅以61比59領先，不過醒吾接下來進攻失誤，加上台藝大的陳懷安和葉韋喬連續投進三分球，為球隊打下勝利基礎。

李伯倫認為，雖然球隊昨天打二度延長賽，「體能可能會受影響，但絕對不能成為藉口。」很不滿意比賽前38分鐘球員進攻、防守的表現，在競技比賽當中展現運動精神相當重要，最後是幸運地靠三分線才贏球。

他認為，球隊應該一場比一場好，所以才不滿意球員今天的態度。

陳懷安此役三分球5投5中，轟進全場最高的22分，台藝大全隊三分球17投10中，命中率逼近6成。

上屆冠軍醒吾科大昨天才搶下本季首勝，結束3連敗，此役再度輸球收場。1051224

(中央社)