衛少發功14度大三元 雷霆劈倒塞爾蒂克
美國職籃NBA雷霆隊（Thunder）「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天轟進45分，包括雷霆第4節最後進帳的15分，帶領雷霆以117比112分劈倒塞爾蒂克（Celtics）。
衛斯布魯克和塞爾蒂克明星後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）正面交鋒，他在最後96秒攻下12分，投進連2記3分球。
衛斯布魯克說：「湯瑪斯打得很好，但我不需要任何人推我前進。」衛斯布魯克此役也攻進11助攻、11籃板，這是他連續第3場飆破40分。
衛少也拿下生涯第14次大三元，看來他本季在好搭檔杜蘭特（Kevin Durant）轉戰金州勇士（Golden State Warriors）後適應良好。
湯瑪斯上場34分17秒，拿下全場次高的34分，10助攻。他對塞爾蒂克主場戰績掉到6勝6敗感到挫折，但說不能因為輸了這場比賽就感到羞愧。（譯者：中央社蔡佳伶）1051224
(中央社)
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