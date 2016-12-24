興航工會突襲總統官邸 唱改編版平安夜

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復興航空企業工會今天傍晚突襲總統官邸，希望總統蔡英文能出面解決復興航空勞資爭議，並現場唱起改編版「平安夜」，暗示工人在平安夜一點都不平安。

復興航空解散，勞資爭議浮上檯面。復興航空企業工會今天傍晚近6時突襲總統官邸，針對復興航空勞資爭議，希望蔡總統能介入，現場約有30名成員。

復興航空企業工會顧問林佳瑋表示，復興航空勞資爭議演變至今，已經不是單一部會可以解決的問題，因此希望蔡總統能介入協調解決。

此外，復興航空企業工會也在總統官邸前唱起改編版「平安夜」，盼歌聲能讓蔡總統聽到，工人無法平安過節。工會隨後遭總統維安警力及憲兵驅離。1051224

(中央社)