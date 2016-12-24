耶誕 富樂夢基金會「夢想起飛」陪學童學英文

我要評比

富樂夢教育基金會耶誕節前夕，連續2天舉辦耶誕節活動。(曹婷婷攝)

致力於提升弱勢兒童英語能力的台南市富樂夢教育基金會，連續6年開辦「夢想起飛」免費英語課輔班，耶誕節前夕，連續2天舉辦耶誕節活動，不只了解西方文化，也讓學童透過遊戲學英文。

「夢想起飛」免費英語課輔專案，目前已有台南、高雄約800名學童受惠，以國小2至6年級學生為對象，課程依程度區分，由富樂夢學園長唐雅慧與專業教師一同設計，配合節慶，會推出應景活動，帶領學童趣味學習。

應景佳節，耶誕活動由老師和小朋友攜手完成闖關遊戲，學習團隊合作，此外，老師們也粉墨登場，演出《小氣財神》，讓小朋友認識耶誕節由來，師生並一同演唱耶誕歌曲，活動高潮則是耶誕老人現身撒糖果。

學童們也合寫了一張大卡片，送給基金會董事長沈坤照、蔡來順伉儷，以感恩與祝福的心迎接新的一年。

(中時)