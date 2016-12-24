柯文哲給市民小確幸 平安夜點亮北門

我要評比

台北市政府24日為西區門戶計畫內的北門、台北郵局和鐵道博物館3座古蹟點燈，讓市民能在夜間一睹古蹟風采。(杜宜諳攝)

平安夜北門首度夜間點燈，搭配周邊台北郵局、鐵道博物館一同點亮，讓民眾看見古蹟不同風貌。（杜宜諳攝）

設計團隊表示，許多投射北門燈光燈桿的理想位置都在目前車道上，工程完工前還會調整。（杜宜諳攝）

平安夜欣賞北門夜景！北市府「西區門戶計畫」中最重要景點北門，先前針對周邊路型、環境整理，也著手進行周邊光環境改造，今晚首度點燈，並協調台北郵局及鐵道博物館一起點亮建築，呈現古蹟不同風貌，周邊整體工程明年6月完工。市長柯文哲致詞時說，他擔任市長在耶誕節平安夜無法給大家什麼禮物，只有給「小確幸」，讓北門周邊亮起來。

為改變北門過去如混亂環境及氛圍，西區門戶計畫也進行北門周邊景觀改造，除交六廣場改造計畫，北門周邊光環境也要重塑，更邀請國際燈光大師周鍊帶領的團隊擔任光環境顧問，提出整體夜間光環境準則。

不過，市府表示，未來夜間點燈只有北門會配合路燈明滅，台北郵局則只在晚間7點至10點，鐵道博物館則因燈光還待調整，尚不會加入點燈行列。

(中時)