耶誕老人平安夜送禮路線 NORAD幫你追蹤

北美航太防衛司令部（NORAD）的專家在12月24日這1天追蹤耶誕老人的行蹤。耶誕老人當天會在各大洲、各個國家，挨家挨戶地進入每家煙囪送禮物，同時也會大啖甜點。

今年是第61年在科羅拉多州皮特森空軍基地，推出廣受歡迎的NORAD追蹤耶誕老人行蹤活動。志工將接聽電話和回覆電郵，也會在臉書和推特更新關於耶誕老人故事書世界之旅的貼文。

海軍少校諾埃爾（Paul Noel）表示，去年有1500名志工接聽近14萬1000通電話，回覆2800多封電郵。

在美國山地標準時間平安夜凌晨4時開始，孩童可以撥打免付費電話877-446-6723，或寫電子郵件到noradtracksanta@outlook.com詢問耶誕老人傳奇的旅程。1051224

(中央社)