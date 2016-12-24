25歲的蟻后 陸人員掘地近2公尺生擒
中國大陸江蘇省句容市森林白蟻防治研究所工作人員日前足足花了3天的時間，掘地將近2公尺深，終於捕獲1隻25歲的蟻后。
大陸鎮江網路廣播電視日前報導拍攝了句容市森林白蟻防治人員捕獲這隻「高齡25歲」的蟻后，長約5公分，整體淡黃色，長得非常肥碩。
句容市森林白蟻防治研究所工作人員說，日前發現一群白蟻的危害，在附近綠地挖了3天，挖到最深的地方，離地約1公尺70公分深度，才找到蟻巢，捕獲這隻蟻后，把巢及蟻后拿掉後，這個群體才算被消滅了。
防治人員說，這群白蟻1天24小時都不休息，都在地底活動，危害的範圍竟達300公尺之遠。
報導說，這隻蟻后屬於黑翅土白蟻，黑翅土白蟻住在潮溼的地底下，繁殖能力強，在中國大陸許多省份的森林中屬於優勢白蟻種群，以樹皮為食，會分泌酸性物質，有時連鋼筋水泥也能洞穿，危害非常大。1051224
(中央社)
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