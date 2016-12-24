斯里蘭卡耶誕樹高度減近半 仍破紀錄

我要評比

斯里蘭卡官員表示，儘管施工延後迫使主辦單位將耶誕樹高度減少將近一半，但斯里蘭卡今天仍打破世界最高人造耶誕樹的紀錄。

板球傳奇人物拉納敦加（Arjuna Ranatunga）提議在斯里蘭卡首都可倫坡打造1顆打破世界紀錄的耶誕樹，但天主教會反對人士表示，這筆錢還不如花在慈善事業上。

活動負責人古納塞克拉（Mangala Gunasekera）告訴法新社：「一開始的反對聲音...意味我們的施工工作延後10天左右。」

他說：「我們的目標是100公尺，但施工延後迫使我們要減少高度。」

截至今天早上為止，這顆耶誕樹高度達約57公尺，古納塞克拉說比去年中國大陸廣州市打造的人造耶誕樹高2公尺。

斯里蘭卡聲稱須獲得金氏世界紀錄認證。

古納塞克拉表示，將會用60萬顆LED燈泡裝飾這顆耶誕樹。他說：「會在平安夜當天點亮燈飾。」（譯者：中央社陳昱婷）1051224

(中央社)