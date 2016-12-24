會呼吸的美麗河川 中市柳川重現風華

中市柳川工程完工，舉辦音樂會及裝置創意藝術光景活動，台中市長林佳龍（左3）主持啟用。（陳淑芬攝）

中市柳川整治工程完工，民眾走進親水河川平台欣賞音樂會。（陳淑芬攝）

中市柳川裝置創意藝術光景作品，入夜燈光燦爛美麗奪目。（陳淑芬攝）

中市柳川水質改善沿岸景觀營造工程完工，今天傍晚舉辦音樂會及裝置創意藝術光景啟用儀式。台中市長林佳龍表示，柳川整治完成後，成為會呼吸的美麗河川，希望柳川及綠川能持續進行整治，綠柳成蔭、川流不息，讓台中市成為因河川而美麗的城市。

柳川汙染整治及環境改善工程自上游崇德柳橋至下游柳橋間設置72處汙水截流孔，每天截流5萬7千公噸的汙水，除改善柳川水質，並建設沿岸景觀。今天傍晚以音樂會及創意藝術光景展出舉辦啟用儀式，環保署長李應元、水利署長賴建信及市長林佳龍與會主持。

活動中安排熱舞、樂團音樂演奏及原住民舞蹈，搭配煙火效果，精彩熱鬧開場，大批民眾走進潺潺流水的親水景觀平台欣賞音樂會，別具風味。

李應元與賴建信都讚揚台中市府以生態工法等創新手法規畫建設河川，帶給民眾全新的休閒空間，媲美韓國清溪川及京都鴨川。

林佳龍致詞時表示，中市是因河川誕生的城市，但過度開發導致河川污染或加蓋，柳川重見天日，希望市民能在此散步、辦音樂會，欣賞美麗的天際線。此外，他積極向環保署及水利署爭取柳川整治延長、綠川及旱溪擴大的大康橋計畫及筏子溪等河川能持續進行規畫整治。

林佳龍說，他期待台中市這個流域城市，能再生成為水岸花都，尤其，柳川流域經過台中市歷史文化的古蹟及景點，例如，台中文學館、第二市場及台中州廳等文化的珍珠，希望透過河川的串連，能成為美麗的珍珠項鍊。

柳川河岸裝置創意藝術光景，包括「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等作品，從今日起展至明年2月12日，並規畫有花博LOGO設計造型燈，為2018台中世界花卉博覽會暖身，打造浪漫水漾河岸。

(中時)