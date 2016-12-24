盧廣仲遭陸封殺活動又被砍？公司澄清真相
擁有清新形象的歌手盧廣仲，去年曾因遭自稱「台獨剋星」的黃安點名，導致在大陸兩場活動臨時取消。今(24日)陸媒《觀察者網》爆料，盧廣仲明年初在濟南的活動又被砍，疑和禁令有關，對此，盧廣仲所屬公司否認，解釋批文早通過，是因擔心盧廣仲行程太忙影響表演品質才延後。
《觀察者網》今報導，盧廣仲明年1月6日原定在濟南舉行公益演唱會，因被貼台獨標籤，工作人員已證實取消，據《蘋果日報》報導，求證添翼創越工作室，對方回應批文已通過，「因廣仲最近戲劇工作量大，擔心體力負荷，為保持演出品質，檔期調整延後。」
盧廣仲去年底因被貼標籤，結果北京、西安兩場開唱停辦，黃安則嗆：「不單盧，反服貿、搞台獨的我都反」，這回又傳在大陸活動取消，會延到何時？盧廣仲所屬工作室聲明尚未提及，但澄清絕非封殺。
(中時電子報)
關鍵字：盧廣仲
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