陸航母編隊經東海 首赴西太平洋演練

我要評比

圖為大陸航母編隊寧遼艦24日經東海赴西太平洋演訓。圖為遼寧艦在東海演訓。（圖／中國軍網）

共軍航母編隊24日正在東海演訓。圖為東海位置圖。（圖取自Ｇoogle）

從渤海、黃海到東海，中國海軍航母編隊首次遠赴西太平洋演練，24日在東海進行演訓。中共中央軍委委員、海軍司令吳勝利隨艦指揮；此次大規模實戰演練既針對美國也有對台日韓進行威嚇意味。

大陸海軍新聞發言人梁陽24日表示，中國人民解放軍海軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，此次訓練是根據年度訓練計劃組織實施的。

在發布遼寧艦赴西太洋遠訓後，新華社隨後報導，遼寧艦航母編隊24日上午位置在鄰近台灣與日本及韓國的東海。

專家分析，某程度上遼寧艦編隊這次行動，可以看作是對相關國家挑釁行為的回應。其中主要針對美國，中國航母編隊在東海演訓自然有對台、日、韓威嚇意味。因為中日戰機多次在東海短兵相接，另外韓國部部署薩德系統則激怒大陸，至於對台則不用多說。

陸媒稍早稱，遼寧艦與數艘護衞艦組成編隊，攜13架殲15戰鬥機及多型艦載直升機，先在黃海某海空域開展了空中加受油、空中對抗等多項訓練任務。中央軍委委員、海軍司令員吳勝利在遼寧艦指導訓練。

吳勝利作為海軍司令員跟隨一艘艦艇進行跨海區訓練是前所未有的，從某種意義上講，遼寧艦實戰化能力達到相當高的水準。另外，下一步遼寧艦編隊將按計劃開展跨海區訓練和試驗，暗示航母還會跨到其他海區，同東海、南海。沒想到今天大陸軍媒公布，航母編隊要赴西太平洋演訓。

新華社今天報導，中國海軍航母編隊24日在東海海空域開展全要素訓練和試驗任務。上午11時許，兩架殲15艦載戰鬥機快速準確地滑向遼寧艦艦艏的各自起飛位，在起飛助理唐博「航母ＳＴＹＬＥ」動作的指引下，戰機依次呼嘯著直衝雲宵。

「浩瀚東海的碧海長空，留下有著『飛鯊』美譽的殲１５艦載戰鬥機瀟灑飄逸的修長身影。此後，在身著不同顏色馬甲的艦面官兵引導下，數架艦載戰鬥機、多型艦載直升機相繼放飛和回收。」

報導指出，據塔台指揮員、艦載航空兵某團副團長盧朝輝表示，按今天的訓練計劃，殲15艦載戰鬥機和戰友們完成了空中戰術對抗、空中加受油等多個訓練科目，升空的多型艦載直升機配合進行了多個科目的訓練。

報導說，從渤海、黃海到東海，起航以來，中國海軍航母編隊邊航行邊訓練，探索合成化、體系化、實戰化的組訓方法，開展了全要素的艦機融合和航母編隊協同指揮訓練。航渡途中，航母編隊還組織了海上補給訓練。

大陸軍網及海外媒體稱，遼寧艦赴渤海、黃海和東海演訓外，遼寧艦編隊此次是首次奔赴西太平洋海域開展了遠海訓練。

目前大陸軍方尚未透露，遼寧艦是經台灣北方的宮古海峽還是台灣南方的巴士海峽赴西太平洋。如果南下，則近南海海域，針對美國意味濃厚。因為本月15日，中國軍艦在南海海域劫獲美國海軍的無人潛航器，引起軒然大波，至20日才交還。美方還指責中國在南海島礁部署導彈及防空武器，聲稱還要自由進出南海。

(中時電子報)