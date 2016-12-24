袁惟仁被拍載妹回家 長髮妹遭起底是世新校花

袁惟仁今被拍到載正妹回家。（圖／中時資料照）

袁惟仁所載女子遭爆是世新校花、網紅陳葳。（圖／取材自陳葳臉書）

長髮妹今被拍到穿一件棒球外套，陳葳先前也PO過十分相似的外套。（圖／取材自陳葳臉書）

「小胖」袁惟仁和女星陸元琪昨（23日）正式簽字離婚、結束14年的婚姻，沒想到今就被直擊載著一長髮正妹回家，而該女子的身分隨後馬上遭起底，疑似是世新校花、網紅陳葳。

據《ETtoday》報導，袁惟仁今被拍到開賓士車載正妹回家的照片一曝光，就有世新大學的校友認出該女子，指她是當時就讀傳播管理系的陳葳，另一同學也表示「真的跟她長很像，應該就是。」而照片中的正妹，今下車時穿著一件淺藍色棒球外套，陳葳先前在臉書也有PO出一張疑似同件外套的照片。

據悉，陳葳高中就讀女校時，就是校園風雲人物，當時曾因亮眼外型上過電視節目，原本大學時期有機會以「Sun Lady」一員出道，但後來因私人關係退團，現開設的粉絲團也吸引11萬多粉絲追蹤，是頗具人氣的網紅。

(中時電子報)