怪獸坐觔斗雲升空 阿信攻蛋檢查紅衣
樂團五月天今晚在台北小巨蛋唱第5場，開場時吉他手怪獸乘坐觔斗雲從10公尺高空降下，五月天事先號召粉絲穿紅衣，共度平安夜，主唱阿信現場檢查。
五月天17日起到明年1月1日在台北小巨蛋共辦9場「RE: LIVE-Just Rock It 2016 最終章 自傳復刻版」限定演唱會，復刻五月天9大經典巡演，第5場主題是「RE:Final Home 當我們混在一起」，復刻12年前「Final Home」世界巡迴演唱會。
開場重現吉他手怪獸乘坐觔斗雲造型舞台，從10公尺、3層樓高空彈著電吉他緩降到台上，引起全場尖叫，接著與團員帶來「孫悟空」，搭配打扮成孫悟空的京劇演員和大旗揮舞，粉絲螢光棒從藍轉紅，炒熱氣氛。
主唱阿信大喊「晚安，歡迎大家回到五月天Final Home 當我們混在一起」，接著檢查粉絲有沒有穿紅衣，全場尖叫回應，他笑回「很好」，看到大家這麼合作，要唱到多到讓大家覺得不合理，並喊問「準備好了沒有」，緊接唱「愛情萬歲」和「脫掉」組曲。
12年前先在台南市立體育場開唱，10年前以「Final Final Home 讓我們永遠混在一起」演唱會首次登上台北小巨蛋，有懼高症的怪獸事隔多年再度吊鋼絲升空，笑稱以前多在戶外場地，不僅高、風又大，在小巨蛋很OK，反倒覺得沒那麼高。1051224
(中央社)
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