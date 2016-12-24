炎亞綸高鐵掉名牌包 粉絲幫找回

炎亞綸今出席一日店長活動。(華研提供)

現場熱情粉絲很多。(華研提供)

炎亞綸今在台中出席代言朵璽保養品一日店長活動，活動結束準備搭高鐵回家時，意外發現後背包不見。

當下立刻回想與聯絡所有有可能遺落的地方，最後看了粉絲一路跟拍的影片，才確定掉在高鐵上，忘記帶下來，他立刻尋求列車長協助，確認高鐵的服務人員有收好，只是包包已隨車到高雄左營站，要等晚上高鐵返程才送回台北。

炎亞綸知道包包不見，直呼冷汗直流，因為裡面除了證件和信用卡外，這個紀梵希的包包真的不便宜，價值10萬以上，不見會心痛！他也笑說，可能最近休假休得太開心，突然有個工作就有點恍神，連重要的背包都忘在高鐵上，還好最後只是虛驚一場。

他今擔任逢甲旗艦店一日店長，有不少粉絲一大早就抵達等候，現場熱鬧，甚至還有馬來西亞、日本、澳洲粉絲特地飛來參加，為的就是能和他聊聊保養之道。有別於以往一日店長風格，炎亞綸除了與粉絲分享自己的保養小技巧及最喜愛的保養聖品，還在現場與粉絲互動，大玩保養產品猜謎遊戲。

有許多粉絲分享，因為炎亞綸才開始注重肌膚保養，當一日店長感到非常開心，短短兩小時的活動，除了讓炎亞綸與粉絲有不少互動，還吸收了很多專業保養知識，想必今年一定是個充滿回憶美好的平安夜。

(中時)