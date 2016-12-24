上海耶誕味濃 教堂前排長龍
今天是耶誕夜，在中國大陸上海，商場百貨都應景推出耶誕裝飾或促銷，無論是官方認可的三自愛國教會或家庭教會，都有不少聚會活動，但部分基督徒對公開受訪仍認為敏感。
2014年，大陸的西北大學現代學院曾傳出「反聖誕節」活動，當時校方曾表示過耶誕節是「嚴重的崇洋媚外」，並主張「發揚祖國傳統節日」。
不過，在擁有華洋雜處歷史的上海，風氣相對開放，許多教會及天主堂今晚都有詩歌活動。衡山路上基督教國際禮拜堂早在活動開始前兩個半小時就已排了長龍，許多教徒或非教徒等候進入。
一對基督徒夫婦告訴中央社記者說，他們10年前在國際禮拜堂結婚，至今婚姻幸福，因此回到這裡，希望藉由耶誕節的機會，讓更多人認識這個信仰。
中國大陸在1966年到1976年的文化大革命期間，宗教活動被迫停止，教堂也都關閉，直到80年代開始恢復教會活動。
在大陸，基督教會通常可以分為由官方領導、不受外國教會管理的「自治、自養、自傳」的三自愛國教會，以及由信徒自發成立的「家庭教會」。
今年9月，大陸官方公布「宗教事務條例修訂草案」，對宗教活動管控更為嚴格，雖然正式法律尚未公布，但外界認為對家庭教會的影響大。
有的家庭教會信徒對於接受中央社記者採訪談耶誕節仍有顧慮，不過，也有人認為行事坦蕩，不需要擔憂。1051224
(中央社)
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