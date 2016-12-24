全國同步大掃毒！陸海空查獲百公斤毒品
為有效打擊毒品氾濫問題，警政署配合高檢署自22日起，展開為期3天的「全國同步查緝毒品專案行動」，在陸海空、都會及偏鄉全面出擊下，共計查獲各類毒品案件1220件、嫌犯1336人，起獲各級毒品99.47公斤，其中包括在山地偏鄉地區查獲53件毒品案、嫌犯56人，在防制新興毒品及打擊偏鄉毒品犯罪獲得不錯的成果。
檢警這次特別鎖定日益氾濫的新興毒品，警政署先運用大數據分析，透過廣泛蒐集情資、掌握轄區狀況、分析110報案紀錄等方式，預先鎖定350處涉毒治安熱點作為臨檢搜查重點，共計聲請搜索票數492張，執行臨檢處所2879處，動員警力9936人次。
其中包括高雄市左營分局、新北市中和、蘆洲分局等地警方都查獲到數量龐大的毒咖啡包。此外，刑事局從今年1至10月檢驗的2萬多包毒咖啡包中發現，裡面的毒品種類以甲基安非他命最多、搖頭丸及K他命次之，其中甚至包含具有興奮及迷幻的效果，目前尚未公告列管的「詭詐型」藥物，呼籲時下年輕人切勿以身試毒。
專案期間，刑事局、高雄市警局、憲兵指揮部、調查局、海巡署等單位，共同在屏東東港外海破獲漁船走私80公斤K他命，航警局在桃園機場查獲5萬多顆的一粒眠，在陸海空皆有斬獲。
警政署並在21日拜訪交通部觀光局，雙方經過討論，基於政府一體的原則形成共識，將針對現行管理旅宿業相關規定推動修法，律定相關業者在知悉旅客疑似有吸毒或不法情事時，應通報警察機關，同時修訂提高未依規定通報裁罰的金額；並於法規尚未修正前，向相關業者宣導加強自律，共同維護治安。
警政署表示，這波同步緝毒行動所查獲的案件，都會將相關資訊納入毒品情資資料庫，日後可據以溯源追查毒品來源及製造販運網絡，持續發掘並根除新興毒品問題，確保民眾遠離毒品危害。
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(中時)
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