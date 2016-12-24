正覺雪中送炭 發放800萬元助10縣市貧困戶

佛教正覺同修會舉辦「正覺雪中送炭」關懷弱勢，駐會常務理事陸正元（左1）發放善款。（陳淑芬攝）

佛教正覺同修會舉辦「正覺雪中送炭」關懷弱勢發放善款。（陳淑芬攝）

歲末年終之際，正覺教育基金會與佛教正覺同修會關懷弱勢舉辦雪中送炭活動，募款新台幣800萬元發放給清寒急困戶。駐會常務理事陸正元今天表示，並非只有金錢可布施，也不在數量多寡，而是心是否誠敬，恭敬的身形、語言及微笑都可帶來溫暖，都會有福報。

正覺教育基金會與佛教正覺同修會今年舉辦「正覺雪中送炭」活動已邁入第6年，今天在南屯區由佛教正覺同修會駐會常務理事陸正元及常務執行長程正賢等人共同發放愛心善款，南屯區長誠泰源及多名里長到場關心，讓弱勢族群在寒冬中感到社會的暖意。

陸正元指出，佛法正覺同修會發起內部會員及學員將生活餘力捐出，共募集800萬元，將捐助台中市等10縣市的弱勢族群，各里發放10戶，每戶1500元，希望讓弱勢族群感受到社區的溫暖、生存的希望。同修會行善不落人後，陸正元說，在台南發生大地震，在短短的2周內就募得1300多萬元善款，全數捐給台南市府做專款專用。

程泰源在會中致詞感謝正覺同修會及教育基金會對弱勢的關懷及照顧；三厝里長黃俊銘則指出，目前社會最需關心的是邊緣人及需急難救助民眾，感謝「雪中送炭」活動為社會帶來的正能量。

(中時)