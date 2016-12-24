為教育不惜禁賽 明道7主力場邊乾瞪眼

高師大李家耀攻下全隊最高12分。（大專體總提供）

連續兩屆UBA打進決賽的明道大學，本屆在「雙槍」黃聰翰與蘇奕晉畢業後，戰力進入重整期，由畢業於南湖高中的「小黑」曾柏喻與林明毅擔綱主力，但今面對高師大一戰，包括 2人在內的7名球員卻只能在板凳席上乾瞪眼，原因是他們遭到教練沈欣漢禁賽，理由是「違反隊紀」。

沈欣漢對禁賽確切原因不願多談，「不是很嚴重的事，卻是存在很久的問題。」沈欣漢強調，大專球員更重要的還是教育，球員過於鬆散，必須要做出懲處，「罰他們跑體能等懲罰都沒有太大用處，球員在乎的就是上場，我就禁賽他們1場。」

「球員態度有問題，不管在哪個層級都是很糟糕，就算未來打到更高層級的比賽，我不希望讓人家看笑話，說這是明道教出來的球員。」沈欣漢強調，這是應該做的事，球員把要求打折扣，「我不能繼續視而不見。」

少了主力上陣的明道，今與高師大仍周旋到最後階段，儘管一度落後達20分，第4節末段還追到只有6分差距，但未能一鼓作氣，並發生關鍵失誤，最終以55比65落敗，目前戰績1勝4敗，新學年前景布滿荊棘。

儘管輸球，沈欣漢對場上球員表現感到滿意，就算平時上場時間不多，但只要遵守教練指示，就能有贏球機會，他強調絕非不重視勝負，但教育更重要。

(中時電子報)