為教育不惜禁賽 明道7主力場邊乾瞪眼
連續兩屆UBA打進決賽的明道大學，本屆在「雙槍」黃聰翰與蘇奕晉畢業後，戰力進入重整期，由畢業於南湖高中的「小黑」曾柏喻與林明毅擔綱主力，但今面對高師大一戰，包括 2人在內的7名球員卻只能在板凳席上乾瞪眼，原因是他們遭到教練沈欣漢禁賽，理由是「違反隊紀」。
沈欣漢對禁賽確切原因不願多談，「不是很嚴重的事，卻是存在很久的問題。」沈欣漢強調，大專球員更重要的還是教育，球員過於鬆散，必須要做出懲處，「罰他們跑體能等懲罰都沒有太大用處，球員在乎的就是上場，我就禁賽他們1場。」
「球員態度有問題，不管在哪個層級都是很糟糕，就算未來打到更高層級的比賽，我不希望讓人家看笑話，說這是明道教出來的球員。」沈欣漢強調，這是應該做的事，球員把要求打折扣，「我不能繼續視而不見。」
少了主力上陣的明道，今與高師大仍周旋到最後階段，儘管一度落後達20分，第4節末段還追到只有6分差距，但未能一鼓作氣，並發生關鍵失誤，最終以55比65落敗，目前戰績1勝4敗，新學年前景布滿荊棘。
儘管輸球，沈欣漢對場上球員表現感到滿意，就算平時上場時間不多，但只要遵守教練指示，就能有贏球機會，他強調絕非不重視勝負，但教育更重要。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。