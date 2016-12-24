台啤戴維斯表現全能 台銀主題日落難
SBL台啤洋將戴維斯（Bryan Davis）今天展現全能身手，整場比賽獲得16分、9籃板、7助攻，迫使一度將落後縮小到個位數差距的台銀在主題日以69比82吞敗。
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒與台灣銀行之戰，今天在新北市的板橋體育館進行，擔任主場球隊的台銀今天舉辦「台灣銀行聖誕籃球夜」的主題日活動。
這場比賽開打後，戴維斯禁區無敵，3次出手全部命中，單節拿下7分，加上台啤6次外線出手命中4球，張羽霖、李愷諺、朱億宗都拿下5分，台銀則只靠李維哲、成力煥分別拿下5分、4分苦撐，首節台啤就輕鬆以25比15領先達兩位數。
次節台銀在張博勝強攻9分的帶領下，打出22比21的攻勢，將兩隊的差距縮小到9分，但台啤仍以46比37領先。
比賽進入下半場，雙方得分偏低，台啤兩分球6投5中，靠著8成3的兩分球命中率打出17比13的攻勢，讓台啤以63比50，帶著13領先進入第4節。
末節台啤有于煥亞、周伯勳雙槍出擊，合力拿下14分，台銀則有劉韋辰一枝獨秀攻下10分，雙方這節各拿19分，終場台啤以82比69擊敗台銀。
台啤周伯勳今天攻下全場最高的17分，戴維斯有16分、9籃板、7助攻的全面表現，于煥亞也搶下15分。
台銀李維哲同樣拿下全場最高的17分，奈維爾（Luke Nevill）有13分、12籃板的「雙十」成績，劉韋辰、張博勝也都進帳12分。1051224
(中央社)
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