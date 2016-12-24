陸家庭健康管理之責 上班族多肩負

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中國大陸一項最新報告顯示，相較於逾8成家庭消費由女性做主，家庭健康管理之責，男性承擔比例已達47%；30至40歲的上班族主要肩負家庭健康管理的重任。

中新社今天報導，「2016年中國家庭健康與就醫行為大數據報告」24日在北京發布，有以上的觀察分析。

報告指出，由於中國流動家庭比例增大，為異地家庭成員進行健康管理的訴求也趨嚮明顯。66%的家庭健康管理者為異地家庭成員進行過預約問診。

報告指出，因魚、蝦、奶、蛋四種食物引發的線上診療占過敏疾病診療量的80%以上。

從營養科室的掛號問診比例來看，女性掛號比例達到71%，相比男性更關注營養。糖尿病患者、肥胖與孕期女性最傾向主動尋醫營養問題。

從線上就醫行為特點來看，婦科、皮膚科和眼科是全年熱門問診醫療科別。通過線上就線途徑，人們就醫需求出現全時段釋放的特點，晚間線上診療已經成為一個新習慣。1051224

(中央社)